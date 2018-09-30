"Фиорентина" обыграла "Аталанту"

"Фиорентина" выиграла у "Аталанты" (2:0) в матче седьмого тура чемпионата Италии. У победителей отличились Жордан Верету (с пенальти) и Кристиано Бираги.

"Фиалки" с 13 очками на данный момент занимают третье место. У "Аталаны" шесть очков и 15-я позиция.

В параллельных матчах "Кьево" уступил "Торино" (0:1) а "Фрозиноне" - "Дженоа" (1:2).

Чемпионат Италии

Серия А

7-й тур

"Фиорентина" - "Аталанта" - 2:0 (0:0)

Голы: Верету, 63 - с пенальти (1:0). Бираги, 90+4 (2:0).

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Витор Угу, Миленкович, Бенасси (Фернандес, 32), Верету, Жерсон (Лаурини, 81), Симеоне, Пьяца (Миральяс, 54), Кьеза.

"Аталанта": Голлини, Паломино, Хатебур, Толой, Кастань (Аднан, 77), Манчини (Ригони, 70), де Рон, Пашалич, Фройлер (Барроу, 80), Гомес, Сапата.

Предупреждения: Витор Угу, 52. Паломино, 54. Толой, 61. Гомес, 86. Лафон, 90. Фернандес, 90+2.

Судья: Валери (Италия).

30 сентября. Флоренция. Стадион "Artemio Franchi".

"Кьево" - "Торино" - 0:1 (0:0)

"Фрозиноне" - "Дженоа" - 1:2 (1:2)

Голы: Пентек, 33 (0:1). Пентек, 36 (0:2). Чано, 41 - с пенальти (1:2).

"Фрозиноне": Спортьелло, Молинаро, Саламон, Капуано (Флут, 75), Дзампано, Гольданига, Халльфредссон, Чибса, Кэмпбелл (Соддимо, 61), Чано, Перица (Чофани, 46).

"Дженоа": Раду, Кришито, Сполли, Бираски, Лазович (Зуканович, 64), Сандру (Маццителли, 75), Хильемарк, Ромулу, Пандев (Педру Перейра, 68), Пентек, Куаме.

Предупреждения: Гольданига, 20. Халльфредссон, 56. Кэмпбелл, 61. Сандру, 70. Маццителли, 84.

Судья: Сакки (Италия).

30 сентября. Фрозиноне. Стадион "Stadio Benito Stirpe".

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Турнирная таблица чемпионата.