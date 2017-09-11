Фантастический гол Перишича и безумная реакция комментатора. Видео

Вингер "Интера" Иван Перишич отметился эффектным голом в матче 3-го тура чемпионата Италии против СПАЛа. 28-летний хорват в касание пробил левой ногой по мячу после навеса с правого фланга и забил в "девятку" ворот соперника. Итальянский комментатор был впечатлен этим голом и очень эмоционально отреагировал, прокричав в микрофон: "Мамма Mia!".
📽 This is brilliant. 'Mammamia...', Perisic 🚀 today with an Italian commentary. Passion. 👌🏻 #InterSPAL pic.twitter.com/Y6HsrF2s4W– Everything Napoli (@NaplesAndNapoli) 10 сентября 2017 г.
klenko1987
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