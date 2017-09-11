Фантастический гол Перишича и безумная реакция комментатора. Видео

Вингер "Интера" Иван Перишич отметился эффектным голом в матче 3-го тура чемпионата Италии против СПАЛа. 28-летний хорват в касание пробил левой ногой по мячу после навеса с правого фланга и забил в "девятку" ворот соперника. Итальянский комментатор был впечатлен этим голом и очень эмоционально отреагировал, прокричав в микрофон: "Мамма Mia!".