Фабио Капелло: "Жду особенного выступления от Роналду"

Бывший главный тренер сборной России и "Ювентуса" Фабио Капелло поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата Италии с "Миланом". Игра пройдет завтра на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане.



- Несмотря на поражение с"Манчестер Юнайтед" туринский клуб сейчас находится в отличной форме, – приводит слова Капелло Football Italia. - В команде Аллегри нет видимых проблем. игра с "Миланом" будет интересной.

У туринцев еще есть время на отдых. "Ювенутус" является фаворитом, но и в "Милане" есть игроки, способные доставить проблемы, поэтому нельзя терять концентрацию. Я жду особенного выступления от самого опасного игрока "Ювентуса" - Криштиану Роналду.