Эдин Джеко: "Встреча с "Интером" – мой лучший матч с составе "Ромы"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко после матча 7-го тура чемпионата Италии с "Интером" (2:1) назвал эту встречу лучшей для себя в составе столичной команды. Форвард стал автором первого гола.

– "Интер" играл очень хорошо, – приводит Tmw слова Джеко. – Я рад, что помог своей команде. "Рома" одержала действительно важную победу. Моя задача не только забивать, но и создавать хорошие условия партнерам. Этот матч однозначно лучший для меня в составе "Ромы". Сейчас мы должны продолжать в том же духе, усердно трудясь на тренировках.