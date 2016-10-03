05:13 | ФУТБОЛ — Италия

Эдин Джеко: "Встреча с "Интером" – мой лучший матч с составе "Ромы"

0
0
0

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко после матча 7-го тура чемпионата Италии с "Интером" (2:1) назвал эту встречу лучшей для себя в составе столичной команды. Форвард стал автором первого гола.

– "Интер" играл очень хорошо, – приводит Tmw слова Джеко. – Я рад, что помог своей команде. "Рома" одержала действительно важную победу. Моя задача не только забивать, но и создавать хорошие условия партнерам. Этот матч однозначно лучший для меня в составе "Ромы". Сейчас мы должны продолжать в том же духе, усердно трудясь на тренировках.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ