Джузеппе Маротта: "Ювентусу" будет непросто заменить Буффона

Генеральный менеджер "Ювентуса" Джузеппе Маротта считает, что клубу будет тяжело найти подходящую замену голкиперу Джанлуиджи Буффону. Ранее сообщалось, что вратарь завершит карьеру по окончании сезона.

- Джанлуиджи Буффон и Войчех Щенсны - это два настоящих чемпиона, которые представляют разные поколения. Но они проявляли свои лучшие качества и благодаря своим партнерам по команде - полузащите, которая могла останавливать атаки соперников, а также одной из лучших защит мира, - цитирует Маротту around-j.com. Прощание с Буфоном? Чемпион, который уходит, оставляет после себя нечто незабываемое и как профессионал, и как человек. Он лидер по натуре и лидер команды. Найти ему замену будет непросто.

17 мая 40-летний футболист проведет пресс-конференцию. Ожидается, что он объявит о завершении карьеры.