Джузеппе Маротта: "Серия А должна последовать примеру Англии"

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта выразил радость в связи с решением английской премьер-лиги о сокращении продолжительности трансферного окна. Маротта также подчеркнул, что ждет осуществление подобной реформы в чемпионате Италии.

- С нетерпением ждал этого решения, – цитирует Sky Sport Маротту. – Это правильный ход. Наличие такого длинного трансферного окна создает суматоху. Трансферы не должны осуществляться, когда национальный чемпионат уже стартовал. Серия А должна обратиться к Федерации футбола Италии с предложением о смене даты дедлайна. Это поддерживают большинство клубов нашего чемпионата.

Напомним, что сегодня английская премьер-лига приняла решение сократить продолжительность трансферного окна летом. В следующем году оно закроется в четверг, 9 августа, который будет перед началом турнира. Речь идет только о приобретениях, продавать игроков клубы смогут и после закрытия трансферного окна.