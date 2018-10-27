Дубль Роналду принес "Ювентусу" волевую победу над "Эмполи"

"Ювентус" одержал волевую победу над "Эмполи" в матче 10-го тура чемпината Италии (2:1). Дублем отметился форвард Криштиану Роналду.

"Ювентус" набрал 28 очков и укрепился на 1-м месте в турнирной таблице. "Эмполи" с 6 баллами располагается на 18-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

10-й тур

"Эмполи" - "Ювентус" - 1:2 (1:0)

Голы: Капуто, 28 (1:0). Криштиану Роналду, 54 - с пенальти (1:1). Криштиану Роналду, 70 (1:2).

"Эмполи": Проведель, Антонелли (Паскуаль, 69), Сильвестре, Майетта, Ди Лоренцо, Акуа, Зайц (Салих Учан, 75), Беннасер, Крунич, Траоре (Ла Гумина, 82), Капуто.

"Ювентус": Щенсны, Бонуччи, Де Шильо (Барцальи, 90), Сандру, Ругани, Матюиди, Пьянич (Дуглас Коста, 80), Бентанкур, Криштиану Роналду, Дибала, Бернардески (Куадрадо, 66).

Предупреждения: Бернардески, 43. Бентанкур, 45+3. Траоре, 58. Дибала, 78. Салих Учан, 90+1.

Судья: Кальварезе.

27 октября. Эмполи. Стадион "Carlo Castellani".

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