Доннарумма согласен с Манчини

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма считает, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прав. Ранее бывший наставник "Зенита" заявил, что клубы серии А должны давать больше шансов молодым игрокам.

- Манчини прав, нам нужно давать больше уверенности молодым игрокам, – цитирует Rai Sport Доннарумму. - После этого игроки должны сами доказать свою ценность. Это требует мужества, нужно хорошо использовать возможности, которые получают. На тренировке игроки должны доказывать свою состоятельность.