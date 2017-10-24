Диего Марадона: "Надеюсь, что этот сезон станет чемпионским для "Наполи"

Легенда "Наполи" Диего Марадона​ надеется, что его бывшая команда выиграет чемпионат Италии. Последний раз в своей истории неаполитанцы выигрывали скудетто в 1990 году.

- Дело в том, что "Наполи" нужно решить раз и навсегда, что есть такие моменты, когда нельзя проигрывать, как во встрече против "Интера", – цитирует Premium Sport Марадону. - Нужно обыгрывать "Интер" в принципиальной игре, и только так можно выиграть скудетто. Мы надеемся, что этот сезон станет чемпионским, но меня очень беспокоит короткая скамейка "Наполи".