Д'Анна продолжит работу с "Кьево" в следующем сезоне

Лоренцо Д'Анна утвержден на посту главного тренера "Кьево", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выполнял роль и.о. наставника команды.

Сообщается, что контракт подписан на один сезон с возможностью продления соглашения еще на сезон. 46-летний специалист заменил Роландо Марана, который был отправлен в отставку после поражения в 35-м туре чемпионата Италии от "Ромы" (1:4).

После назначения нового тренера команда из "Вероны" обыграла "Кротоне", "Болонью" и "Беневенто", что помогло им остаться в серии А. "Кьево" набрал 40 очков и закончил сезон на 13-м месте.