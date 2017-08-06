Дани Алвес: "В "Ювентусе" не совсем поняли мой стиль игры"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес отметил, что стиль игры "Ювентуса" ему не очень подходил. Этим летом бразилец покинул туринский клуб и перебрался в Париж.
– Мне нравится работать с мячом, помогать партнерам по команде в атаке, рисковать, – цитирует A Bola Алвеса. – Думаю, что в "Ювентусе" не совсем поняли мой стиль игры. Однако я благодарен клубу за все.
defender_8
Этот парень хорошо играет в футбол и так же виртуозно "кидает" своих работодателей. Прыжки из Барселоны в Ювентус, ложный замах на Манчестер Сити и он в Париже! Ай, да сукин сын!
14:02 6 августа