Дани Алвес: "В "Ювентусе" не совсем поняли мой стиль игры"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес отметил, что стиль игры "Ювентуса" ему не очень подходил. Этим летом бразилец покинул туринский клуб и перебрался в Париж.

– Мне нравится работать с мячом, помогать партнерам по команде в атаке, рисковать, – цитирует A Bola Алвеса. – Думаю, что в "Ювентусе" не совсем поняли мой стиль игры. Однако я благодарен клубу за все.