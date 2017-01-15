Букмекеры прогнозируют поражение "Фиорентины" от "Ювентуса"

В чемпионате Италии матчем "Фиорентина" - "Ювентус" продолжится 20-й тур серии А. Начало - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Фиорентина" – "Ювентус"

Коэффициенты Winline: П1 4,57 - Н 3,59 - П2 1,81

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:2. Во Флоренции ненавидят "Ювентус". И команда, и весь город в целом из штанов готовы выпрыгнуть, лишь бы притормозить зазнавшегося чемпиона последних лет. Тем более сами "фиалки" остро нуждаются в очках, ведь осели на 9-м месте. Остаться даже без Лиги Европы для "Фиорентины" – это страшный провал. Тучи над Паулу Соузой сгущаются. В Кубке Италии команда хоть и обыграла "Кьево" 1:0 благодаря голу Бернардески с пенальти в компенсированное время, но игру показала скучную и беззубую. В атаке многое будет зависеть от Калинича, хотя он, говорят, больше занят сейчас переговорами с китайским клубом – в ближайшее время хорват может стать партнером Витселя. Цена вопроса – 50 миллионов евро.

Ну, а "Юве" в подробном описании не нуждается: туринцы на отличном ходу, их победная серия в чемпионате составляет на данный момент шесть матчей. А заодно возвращается после шести недель восстановления от травмы Бонуччи. Оправился от гриппа Буффон. В атаке у Массимилиано Аллегри тоже приятные заботы: нужно решить, кого из пары Манджукич – Игуаин оставить на скамейке. Потери, конечно, есть (Дани Алвес еще не в строю, Лихтштайнер дисквалифицирован, Бенатия и Лемина на Кубке Африки), но "Юве" все равно явный фаворит.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Фиорентина" - "Ювентус".