"Болонья" обыграла "Кьево", несмотря на игру в меньшинстве

"Болонья" в гостях победила "Кьево" со счетом 3:2 в матче 18-го тура чемпионата Италии. Гости на время поднялись на 9-е место в турнирной таблице.

Победу "Болонье" принес гол Маттиа Дестро на 90-й минуте встречи. Отметим, что с 81-й минуты команда играла в меньшинстве после удаления Андреа Поли за вторую желтую карточку.

Чемпионат Италии

Серия А

18-й тур

"Кьево" – "Болонья" – 2:3 (1:1)

Голы: Дестро, 4 (0:1). Инглезе, 32 (1:1). Верди, 50 (1:2). Каччаторе, 85 (2:2). Дестро, 90 (2:3).

"Кьево": Соррентино, Гамберини, Томович, Каччаторе, Ярошиньски, Бирса, Хетемай (Стемпиньски, 83), Радованович, Бастьен (Гарритано, 69), Инглезе, Пуччарелли (Пеллиссьер, 63).

"Болонья": Миранте, Мбай (Торосидис, 71), Гонсалес, Хеландер, Масина, Поли, Верди (Донса, 83), Пульгар, Надь, Дестро, Крейчи (Майетта, 59).

Предупреждения: Поли, 60. Ярошиньски, 73. Томович, 77.

Удаление: Поли (Болонья), 81.

Судья: Манганьелло.

22 декабря. Верона. Стадион Marc'Antonio Bentegodi.