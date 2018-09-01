"Болонья" - "Интер": видеотрансляция матча - в 19.00

В матче 3-го тура чемпионата Италии по футболу в субботу, 1 сентября, встречаются "Болонья" и "Интер". Игра нового уик-энда серии А начнется в 19.00 по московскому времени.

В первом туре "Интер" уступил "Сассуоло" (0:1), а во втором сыграл вничью с "Торино" (2:2), ведя 2:0 по ходу матча. Таким образом, команда Лучано Спаллетти с один очком занимает 12-е место. "Болонья" уступила СПАЛ (0:1) и сыграла вничью с "Фрозиноне" (0:0). У них также одно очко и 15-е место.

Букмекерская контора Winline считает фаворитом "Интер" - его победа оценивается коэиффициентом 1,64. Коэффициент на победу "Болоньи" - 5.80, на ничью - 3.64.

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"Болонья"- "Интер": чемпионат Италии по футболу, серия А, 3-й тур, 1 сентября 2018, онлайн трансляция матча, начало - 19.00 (мск)

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