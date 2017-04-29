Болельщики "Аталанты" напали на комментатора клубного телевидения "Ювентуса"

Во время матча 34-го тура чемпионата Италии "Аталанта" – "Ювентус" (2:2) фанаты хозяев поля напали на сотрудника "Старой синьоры". Как сообщает Football Italia, пострадавшим оказался комментатор клубного телевидения "Ювентуса" Энрико Дзамбруно.

По ходу встречи Дзамбруно, комментировавший матч неподалеку от поклонников "Аталанты", получил несколько ударов по спине. В связи с инцидентом комментатор на некоторое время прервал вещание, аккурат прямо перед забитым мячом. Позже Дзамбруно извинился за то, что не смог прокомментировать гол.