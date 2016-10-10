12:07 | ФУТБОЛ — Италия

Антонио Маркизио: "Ювентус" и семья помогли сыну избежать депрессии во время травмы"

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Отец полузащитника "Ювентуса" Клаудио Маркизио Антонио рассказал, что его сыну было эмоционально непросто в период травмы. Итальянский хавбек не выходил на поле с апреля из-за повреждения связок колена.

- Это был самый тяжелый момент для моего сына, но, к счастью, он почти закончен, - цитирует Tuttosport Маркизио-старшего. - Его жена сыграла феноменальную роль в его жизни в течение последних шести месяцев. Две вещи помогли Клаудио избежать депрессии - его семья и его другая большая любовь - "Ювентус". Каждый раз, когда я посещал его, он выполнял задания физиотерапевтов, словно машина. Также ему очень помогали партнеры по команде. Такие моменты в жизни дают понять, насколько велика группа игроков туринцев.

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