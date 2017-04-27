Антонио Ди Натале: "Не представляю футбол без Тотти"

Нападающий "Удинезе" Антонио Ди Натале признался, что не представляет футбол без капитана "Ромы" Франческо Тотти. У 40-летнего итальянца в конце этого сезона заканчивается контракт с римским клубом.

- Тотти - великий, и он - последний символ преданности клубу, оставшийся в футболе, - цитирует Football Italia Ди Натале. - Надеюсь, что "Рома" поймет его и позволит ему отыграть еще сезон, потому что я не могу представить футбол без него. Такой игрок, как Франческо, всегда может изменить ситуацию, даже имея всего одну игру.