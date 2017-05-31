Аллегри получил повреждение в благотворительном матче

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри травмировался в благотворительном матче. 49-летний специалист провел на поле 15 минут, после чего покинул газон с повреждением задней поверхности бедра.

В бытность игроком Аллегри выступал на позиции полузащитника в "Наполи", "Пескаре", "Ливорно".

– Это небольшое растяжение, ничего серьезного, – приводит Football Italia слова Аллегри. – Можно бороться с чем угодно, но только не с возрастом. Это был прекрасный вечер. Важно проводить такие матчи, здорово, что мы можем оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

"Ювентус" 3 июня в финале Лиги чемпионов встретится с "Реалом", начало матча – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.