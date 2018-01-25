Алессандро Флоренци: "Рома" заслужила больше, чем ничью в матче с "Сампдорией"

Защитник "Ромы" Алессандро Флоренци после ничьей с "Сампдорией" в перенесенном матче 3-го тура чемпионата Италии (1:1) заявил, что его команда заслужила победу. Тем не менее, он остался доволен игрой римлян.

- Мы заслужили гораздо больше, чем просто очко, - цитирует Mediaset Premium Флоренци. - Мы играли хорошо с самого начала, не считая нескольких ошибок, и создали гораздо больше моментов, чем "Сампдория". У нас было около 15 хороших возможностей для гола. К сожалению, мы мало что можем сделать с сегодняшней неудачей. Если мы будем играть так, как сегодня, то много сможем достичь.