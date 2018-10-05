Акции "Ювентуса" упали на 5 процентов из-за обвинений Роналду в изнасиловании

Акции "Ювентуса" упали на 5 процентов в связи с ситуацией с нападающим Криштиану Роналду, которого американка Кэтрин Майорга обвинила в изнасиловании в 2009 году, информирует AFP.

Стоимость акций клуба в пятницу утром стала ниже предыдущего показателя на 5 процентов, снизившись до 1,25 евро. Напомним, что цена выросла на 55,15 % после перехода нападающего в состав "бьянконери". 10 июля 2018 года Роналду подписал с туринским клубом 4-летний контракт.

По словам американки, инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Сообщалось, что Роналду заплатил девушке 375 тысяч долларов за молчание. Сам футболист отрицает обвинения и говорит, что все произошло по взаимному согласию.

Роналду и изнасилование: теперь его не вызвали в сборную