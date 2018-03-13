Агент Сарри: "Маурицио сексист? У меня нет слов"

Агент главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри Алессандро Пеллегрини считает абсурдными обвинения в сексизме в адрес специалиста. К скандалу привел ответ Сарри на пресс-конференции, адресованный журналистке. Он сказал, что не сможет ей не ответить, потому что она "хорошенькая женщина". Позднее Сарри извинился перед ней.

– Я читал, что некоторые интерпретировали слова Сарри как сексизм, – цитирует Football Italia Пеллегрини. – У меня нет слов. Та же ясно видно, что обстановка на пресс-конференции была расслабленной и игривой. Он пошутил.