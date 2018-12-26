Адриану: "Из-за Моуринью я отказал "Манчестер Сити", "Челси" и "Реалу"

Бывший нападающий "Интера" Адриану оценил значимую роль Жозе Моуринью в его карьере. Он работал с португальцем в миланском клубе.

– Когда Моуринью прибыл в "Интер" в 2008 году, я собирался в "Манчестер Сити", но он попросил меня остаться, – цитирует DAZN Адриану. – Он очень хотел меня сохранить и говорил об этом со мной. Моуринью сыграл важную роль в моей карьере. В тот момент на меня еще и "Челси" выходил. Но я решил остаться в "Интере". Через несколько месяцев предложение делал "Реал", но я и туда не поехал.