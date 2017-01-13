20:58 | ФУТБОЛ — Германия

Томас Тухель: "Было бы самонадеянно говорить, что все пройдет хорошо"

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Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель посетовал на обилие травмированных перед стартом второй части сезона. По разным причинам дортмундцы не могут рассчитывать на Сократиса Папастатопулоса, Марко Ройса, Марио Гетце, Свена Бендера, Себастьяна Роде и Усмана Дембеле.

– Было бы самонадеянно говорить, что все пройдет хорошо, – цитирует AFP Тухеля. – Надеюсь, что наши травмированные будут восстанавливаться по графику и сделают все, что в их силах. Мы рассчитываем на всех игроков, сейчас нам нужна поддержка.

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Материалы REN-TV

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