Томас Мюллер: "Во втором тайме с "Майнцем" слишком легко теряли мяч"

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер после матча 13-го тура чемпионата Германии с "Майнцем" (3:1) выразил удовлетворение игрой команды. Он вместе с тем отметил, что во втором тайме мюнхенцы слишком легко теряли мяч.

– Мы первыми пропустили, но затем сразу же стали хорошо передвигаться и атаковать, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Мюллера. – Мы демонстрировали скорость и хорошее понимание игры. Стоит правда отметить, что во втором тайме мы слишком просто теряли мяч. В общем и целом, мы получили удовольствие от игры!