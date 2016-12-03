03:46 | ФУТБОЛ — Германия

Томас Мюллер: "Во втором тайме с "Майнцем" слишком легко теряли мяч"

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Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер после матча 13-го тура чемпионата Германии с "Майнцем" (3:1) выразил удовлетворение игрой команды. Он вместе с тем отметил, что во втором тайме мюнхенцы слишком легко теряли мяч.

– Мы первыми пропустили, но затем сразу же стали хорошо передвигаться и атаковать, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Мюллера. – Мы демонстрировали скорость и хорошее понимание игры. Стоит правда отметить, что во втором тайме мы слишком просто теряли мяч. В общем и целом, мы получили удовольствие от игры!

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