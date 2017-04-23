Томас Мюллер: "Бавария" недовольна ничьей с "Майнцем"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер после ничьей с "Майнцем" в 30-м туре чемпионата Германии (2:2) отметил, что мюнхенцы не лучшим образом начали встречу, пропустив гол уже на 3-й минуте. Лидеры турнирной таблицы недовольны результатом встречи.

- Мы не очень хорошо начали матч, сразу же подарили "Майнцу" один гол, - цитирует пресс-служба клуба Мюллера. - Второй тайм мы также начали уступая в счете. "Бавария" приложила много усилий, но для того, чтобы одержать победу, не хватило немного удачи. Поэтому мы недовольны.