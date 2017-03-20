09:50 | ФУТБОЛ — Германия

Тимо Хорн: "Модест лучше Левандовски и Обамеянга"

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Голкипер "Кельна" Тимо Хорн заявил, что нападающий команды Антони Модест сильнее Роберта Левандовски и Пьера-Эмерика Обамеянга, являющихся лучшими бомбардирами "Баварии" и "Боруссии" соответственно. 28-летний француз в текущем сезоне забил 22 гола и занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Германии.

– Антони сейчас играет намного лучше, чем Обамеянг и Левандовски, – цитирует Goal Хорна. – У Левандовски есть шесть или семь шансов, поданных на серебряном блюде в каждом матче, а Модест же должен делать все возможное ради голов. Вот почему он выше, по моему мнению.

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