СМИ: Вернер не хочет продлевать контракт с "РБ Лейпциг", клуб хочет выручить за него 60-70 млн евро

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер не хочет продлевать контракт с клубом, сообщает Fox Sports. В связи с этим он может покинуть команду.

Сообщается, что клуб хочет получить за него 60-70 миллионов евро. Ранее сообщалось, что им интересуются "Атлетико", "Ливерпуль" и "Бавария", также была информация об интересе "Милана" и "Ювентуса". Его контракт истекает летом 2020 года.

Президент "Лейпцига" Оливер Минтцлафф ранее заявил, что Вернер будет продан, если не продлит контракт. 22-летний немец в текущем сезоне провел 21 матч за коанду и забил 13 мячей при трех голевых передачах.

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