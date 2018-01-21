"Шальке" потерял очки в матче с "Ганновером" и упустил шанс выйти на второе место

"Шальке" сыграл вничью с "Ганновером" в матче чемпионата Германии. Гельзенкирхенцы упустили возможность обогнать "Байер" и выйти на второе место в таблице. После 19-го тура расстояние между второй и седьмой строчкой составляет всего одно очко.

Чемпионат Германии

Бундеслига

19-й тур

"Шальке" - "Ганновер" - 1:1 (1:0)

Голы: Пьяца, 16 (1:0). Фюллкруг, 87 (1:1).

"Шальке": Ферманн, Налду, Очипка, Настасич, Керер, Майер, Горецка (Маккенни, 63. Стамбули, 83), Шепф, Арит, Бургшталлер, Пьяца (Эмболо, 56).

"Ганновер": Чаунер, Сане, Корб (Харник, 69), Зорг, Острцолек (Бенсхоп, 85), Антон, Швеглер (Кенан Караман, 80), Клаус, Фоссум, Фюллкруг, Бебу.

Предупреждения: Корб, 10. Шепф, 58. Налду, 81.

Судья: Петерсен.