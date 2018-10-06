"Шальке" после победы над "Локомотивом" победил "Фортуну", "Боруссия" вырвала победу у "Аугсбурга"

"Шальке" обыграл "Фортуну" в матче 7-го тура чемпионата Германии. "Горняки" набрали 6 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

7-й тур

"Фортуна Д" - "Шальке-04" - 0:2 (0:0)

Голы: Маккенни, 47 (0:1). Бургшталлер, 53 (0:2).

"Фортуна Д": Ренсинг, Каминьски, Гиссельманн (Усами, 66), Каан Айхан, Циммер, Боджек (Дукш, 63), Моралес, Циммерманн, Соботтка, Хеннингс, Раман.

"Шальке-04": Ферманн, Налду, Сане, Мендиль, Калиджури, Маскарель, Бенталеб, Сердар (Ут, 62), Маккенни (Коноплянка, 79), Ди Санто (Эмболо, 88), Бургшталлер.

Предупреждения: Мендиль, 26. Циммер, 33. Соботтка, 51. Боджек, 55.

Судья: Яблонски.

6 октября. Дюссельдорф. Стадион "ESPRIT-Arena".

"Боруссия" обыграла "Аугсбург" (4:3). Победный гол забил нападающий Пако Алькасер.

"Боруссия Д" - "Аугсбург" - 4:3 (0:1)

Голы: Финнбогасон, 22 (0:1). Пако Алькасер, 62 (1:1). Макс, 71 (1:2). Пако Алькасер, 80 (2:2). М.Гетце, 84 (3:2). Грегорич, 87 (3:3). Пако Алькасер, 90+6 (4:3).

"Боруссия Д": Бюрки, Диалло, Аканджи, Хакими, Загаду, Витсель, Ройс, Вайгль (М.Гетце, 77), Брун Ларсен (Рафаэл Геррейру, 69), Санчо, Филипп (Пако Алькасер, 59).

"Аугсбург": Луте, Хинтереггер, Гауэлеув, Фрамбергер, Макс, Байер (Ф.Гетце, 64), Каиуби, Грегорич, Хедира, Хан (Моравек, 75), Финнбогасон (Кордова, 83).

Предупреждения: Байер, 4. Хан, 42. Ройс, 53. Хедира, 54. Гауэлеув, 59. Каиуби, 64. Финнбогасон, 79. Кордова, 90+5.

Судья: Шмидт.

6 октября. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк".

"Ганновер" обыграл "Штутгарт" (3:1).

"Ганновер-96" - "Штутгарт" - 3:1 (2:0)

Голы: Вуд, 30 (1:0). Вуд, 45+1 (2:0). Гомес, 50 (2:1). Бебу, 90+1 (3:1).

"Ганновер-96": Эссер, Фелипе, Альборнос, Элез, Антон, Швеглер (Фоссум, 87), Уоллас, Фюллкруг, Вуд (Бакалорц, 77), Асано (Харагути, 14), Бебу.

"Штутгарт": Цилер, Бек, Бадштубер (Томми, 46), Баумгартль, Павар, Соса, Гентнер (Сарпей, 84), Кастро (Гонсалес, 46), Дидави, Аскасибар, Гомес.

Предупреждения: Альборнос, 19. Соса, 82. Томми, 85.

Судья: Штегеманн.

6 октября. Ганновер. Стадион "HDI-Arena (AWD-Arena)".

"Майнц" и "Герта" сыграли вничью (0:0).

"Майнц" - "Герта" - 0:0

"Майнц": Центнер, Белль, Кариколь, Мвене, Ниакате, Гбамен (Максим, 88), Баку, Кунде, Буркхардт (Уджа, 66), Боэтиус, Матета (Абасс, 82).

"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Рекик, Штарк (Лустенбергер, 46), Шельбред, Лазаро, Дуда, Майер, Дилросюн (Леки, 74), Ибишевич (Зельке, 61), Калу.

Предупреждения: Шельбред, 69. Майер, 90.

Судья: Шлагер.

6 октября. Майнц. Стадион "Opel Arena".

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