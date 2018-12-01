Серж Гнабри: "Победа над "Вердером" принесла большое облегчение"

Полузащитник "Баварии" Серж Гнабри после победы над "Вердером" (2:0) в матче 13-го тура чемпионата Германии отметил, что результат игры принес большое облегчение. Игрок стал автором дубля в этой встрече.

- Эта победа принесла большое облегчение, придала нам дополнительную уверенность и хороше настроение, - приводит пресс-служба клуба слова Гнабри. - Сегодня мы мало что позволили сопернику. В итоге мы смогли довести матч до победного конца.

Конечно мы знаем о положении в таблице, поэтому три очка очень важны. Само собой я невероятно рад, что забил два мяча и помог команде победить. В состав вернулись несколько игроков и это хорошо, так как нам нужна здоровая конкуренция

"Бавария" поднялась на третью трочку чемпионата Германии, набрав 24 очка, отставая от лидирующей дортмундской "Боруссии" на 9 очков. "Вердер" упал на 8-е место, набрав 20 очков.

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