Ройс может пропустить 6 месяцев из-за травмы колена

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс может в очередной раз выбыть на долгий срок из-за травмы, сообщает Bild. В финальном матче Кубка Германии против "Айнтрахта" (2:1) футболист был заменен после первого тайма из-за травмы колена.

Отмечается, что травма Ройса может иметь серьезный характер. По информации издания, у него подозрение на разрыв крестообразной связки правого колена. Ожидаемые сроки восстановления - шесть месяцев. Повреждение игрок получил вначале тайма и смог доиграть все 45 минут.

В этом сезоне Ройс провел 24 матча в клубных турнирах, забил 13 мячей и отдал 5 голевых передач.