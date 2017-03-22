Роберт Левандовски: "Безусловно, хочу стать лучшим футболистом мира!"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски подчеркнул, что хочет стать лучшим футболистом в мире. По словам польского форварда, для этого его команде нужно завоевывать как можно больше трофеев.
"Если вы меня спросите, хочу ли я когда-нибудь стать лучшим футболистом мира, - безусловно! Основная предпосылка для этого заключается в том, что "Бавария" должна завоевывать трофеи. Если в этом сезоне мы выиграем Лигу чемпионов, мои шансы возрастут", – приводит Sport Bild слова Левандовски.
Ботаникум
Хотеть не вредно, Роберт. Но..., КриРо ещё не обогнал Месси по количеству "ЗМ", значит, ОСТАЛЬНЫЕ могут не беспокоиться!
18:53
oleg.bob
Обязательно будешь!
18:28