23:27 | ФУТБОЛ — Германия

Ральф Хазенхюттль: "Лейпциг" не заслужил очков в матче с "Вольфсбургом"

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Главный тренер "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль после поражения от "Вольфсбурга" (0:1) в домашнем матче 24-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга" подчеркнул, что его команда провела плохую игру. Отставание идущего вторым в таблице "Лейпцига" от лидирующей "Баварии" увеличилось до 10 очков.

– Нам не хватало остроты, мы не реализовали шанс закрепить свои позиции на втором месте в таблице, – приводит официальный сайт бундеслиги слова Хазенхюттля. – Мы провели плохой матч. "Лейпциг" принял неверные решения и не заслужил очков в этой встрече.

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Материалы REN-TV

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