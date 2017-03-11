Ральф Хазенхюттль: "Лейпциг" не заслужил очков в матче с "Вольфсбургом"

Главный тренер "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль после поражения от "Вольфсбурга" (0:1) в домашнем матче 24-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга" подчеркнул, что его команда провела плохую игру. Отставание идущего вторым в таблице "Лейпцига" от лидирующей "Баварии" увеличилось до 10 очков.

– Нам не хватало остроты, мы не реализовали шанс закрепить свои позиции на втором месте в таблице, – приводит официальный сайт бундеслиги слова Хазенхюттля. – Мы провели плохой матч. "Лейпциг" принял неверные решения и не заслужил очков в этой встрече.