После атаки на автобус дортмундской "Боруссии" подозреваемый россиянин заказал стейк

Стали известны некоторые подробности атаки на автобус дортмундской "Боруссии", в которой подозревается россиянин Сергей В., информирует Bild. 28-летний мужчина был задержан сегодня около 06.00 по местному времени по дороге на работу в Тюбингене.

Он находился в розыске с 13 апреля. Как полагают следователи, привести взрывное устройство в действие Сергей В. мог с помощью дистанционного управления, находясь в номере отеля L'Arrivée.

Отмечается, что сотрудники гостиницы обратили внимание на мужчину сразу после взрыва. Он вел себя подозрительно: в то время как все в панике старались покинуть отель, он спокойно пошел в ресторан и заказал стейк.

В отеле также сообщили, что еще при заселении Сергей В. показался довольно подозрительным. Он отказался от одного номера, так как окна в нем не выходили на нужную сторону. В итоге ему дали номер в мансарде с нужным видом на улицу, где и произошел взрыв.

Также следователи выяснили, что в июле 2015 года подозреваемый выиграл конкурс в области электроники и электротехники. Это означает, что он обладает необходимыми знаниями для создания взрывного устройства с дистанционным управлением.

Полиция задержала выходца из России по подозрению во взрыве возле автобуса "Боруссии" /

Прокуратура Германии подтвердила задержание гражданина России /

Атаковавший автобус "Боруссии" россиянин хотел заработать на акциях клуба