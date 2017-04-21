После атаки на автобус дортмундской "Боруссии" подозреваемый россиянин заказал стейк

Стали известны некоторые подробности атаки на автобус дортмундской "Боруссии", в которой подозревается россиянин Сергей В., информирует Bild. 28-летний мужчина был задержан сегодня около 06.00 по местному времени по дороге на работу в Тюбингене.
Он находился в розыске с 13 апреля. Как полагают следователи, привести взрывное устройство в действие Сергей В. мог с помощью дистанционного управления, находясь в номере отеля L'Arrivée.
Отмечается, что сотрудники гостиницы обратили внимание на мужчину сразу после взрыва. Он вел себя подозрительно: в то время как все в панике старались покинуть отель, он спокойно пошел в ресторан и заказал стейк.
В отеле также сообщили, что еще при заселении Сергей В. показался довольно подозрительным. Он отказался от одного номера, так как окна в нем не выходили на нужную сторону. В итоге ему дали номер в мансарде с нужным видом на улицу, где и произошел взрыв.
Также следователи выяснили, что в июле 2015 года подозреваемый выиграл конкурс в области электроники и электротехники. Это означает, что он обладает необходимыми знаниями для создания взрывного устройства с дистанционным управлением.
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Патриот Сибири
Platinum1991, прочитал из твоего текста только это: ЦРУ США ЦРУ! НЕЗАКОННО США СФАБРИКОВАЛИ США ИЗДЕВАЮТСЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ ПРОВОКАЦИИ ЦРУ США ЗА НЕТ ИСТЕРИЮ ОРУДУЮТ СЛОН ОСЁЛ ИСТЕРИЮ ГРЯЗНОЙ ЗАПЛАТИЛИ ИСТЕРИЮ
11:45
Platinum1991
По всему видно, что в предверии подготовки к российскому чемпионату Мира по футболу в 2018 году, американцы намерены проводить в Европе разные подставные провокации с русским следом, чтобы затем обвинить Россию в терроризме и под этим соусом развернуть в Европе и в Мире антироссийскую истерию! Его уже вели и мало того подставили, чтобы его руками затем развернуть антироссийскую истерию. Он попался на американскую удочку ЦРУ США, как попался россиянин Виктор Бут агентам ЦРУ! Виктор Бут НЕЗАКОННО осуждён в 2012 году в США на 25 лет тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку терроризма, которые ему американцы СФАБРИКОВАЛИ, незаконно вывезли и упрятали в тюрьму в США. И мало того, американцы периодически ИЗДЕВАЮТСЯ над Виктором Бутом, сажают его в карцер, за все попытки добиться СПРАВЕДЛИВОСТИ! И этого фигуранта американцы втянули в это дело для ПРОВОКАЦИИ против России. Он попался на провокационную удочку ЦРУ США! Это подставная, постановочная и срежисированная провокация американцев, а немцы слепые исполнители. Американцы могут в провокационных целях, притянуть ЗА немецкие уши «Bild» и найти русский след, там где его НЕТ, в период подготовки России к чемпионату Мира по футболу 2018 года. Американцы полностью подмяли под себя спецслужбы Германии и немецкую прессу и щедро оплачивают антироссийскую ИСТЕРИЮ в немецкой и в европейской прессе! Можете себе представить, что бы американцы руководили немецкими спецслужбами и все ключевые назначения проводят американские кураторы. Американские кураторы ОРУДУЮТ в Германии, как слон в посудной лавке и этого слона «Bild» не замечает, но замечает, при подаче и оплате, тех же американцев, притянутый за уши, российский след! Вот кто хозяйничает в Германии - американский СЛОН и ОСЁЛ, а немцев и «Bild» они превратили в своих безвольных рабов, которые на американские подачки устроили в Германии невиданную антироссийскую ИСТЕРИЮ!!! Немцы отыскали американский след новой ГРЯЗНОЙ провокации, но за деньги его приписали российскому следу, потому что американцы за это ЗАПЛАТИЛИ! А кто платит, тот и заказывает эту антироссийскую ИСТЕРИЮ в Германии и в Европе!!!
11:33
wowaizrostowa73
по-большому сходили футболисты Дортмунда...
11:29
Уралмашевец
Почему не написано, сходил ли он по-большому в туалет? Это же так нужно в спортивной газете...
11:10
behemothus hippo
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) школьный конкурс 2 года назад????!!! ================== В каждом классе по два года сидел.
10:53
waleriy
Отрезать конечности , а потом покрошить все в мелкий винегрет . Всех родственников лишить гражданства и выселить с конфискацией. По другому терроризм и убийства не прекратятся- надо все уничтожать на корню
10:40
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
школьный конкурс 2 года назад????!!!
10:39
pool35
закал стейк!!!
10:34