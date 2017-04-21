Прокуратура Германии подтвердила задержание гражданина России

Генеральная прокуратура Германии на своем официальном сайте подтвердила арест 28-летнего выходца из России, который подозревается в организации атаки на автобус дортмундской "Боруссии". Отмечается, что у него двойное гражданство (Германии и России). Мотивом преступления стала жажда наживы, а не теракт, как предполагалось ранее.

Как сообщает прокуратура, подозреваемый, которого зовут Сергей В., 3 апреля взял кредит и приобрел 15 тысяч акций "Боруссии" за 78 тысяч евро. В случае колебания курса акций из-за взрыва и возможных жертв россиянин мог бы получить прибыль от продажи ценных бумаг в размере до 4 миллионов. Кроме того, Сергей В. забронировал номер в гостинице с видом на дорогу, где случился взрыв. Так как на момент бронирования не было известно место первого матча, номер был зарезервирован на 9-13 апреля и 16-20 апреля.

Полиция задержала выходца из России по подозрению во взрыве возле автобуса "Боруссии"