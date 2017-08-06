Пьер-Эмерик Обамеянг: "Ни один клуб не смог договориться с "Боруссией". Я остаюсь"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг сообщил, что был готов сменить команду летом, но клубы, проявлявшие интерес к нему, не смогли договориться с немецким клубом. Габонский форвад добавил, что считает правильным решение не уходить из команды.

– Это правда, перед отпуском я говорил с руководством "Боруссии", – цитирует Welt am Sonntag Обамеянга. – Я поделился с ними своими мыслями, сказал что готов попробовать что-то новое. Это было честно по отношению к Михаэлю Цорку и Хансу-Йоахиму Ватцке (спортивному и исполнительному директорам "Боруссии". – Прим "СЭ"). Конечно, Китай был одним из вариантов. Естественно, когда предложили столько денег, я обдумал их предложение.

Ни один клуб из тех, что интересовался мной, не смог осуществить трансфер. Поэтому я останусь в "Боруссии". Мне здесь нравится, в Дортмунде я чувствую себя как дома. Я верю в бога и судьбу. Считаю, что все происходит по какой-то причине, так что я на правильном пути.