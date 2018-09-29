Паль Дардаи - о победе над "Баварией": "Это только дисциплина"

Главный тренер "Герты" Паль Дардаи после победы над "Баварией" в матче 6-го тура чемпионата Германии (2:0) отметил, что успех заключается в дисциплине. Это первое поражение мюнхенцев в этом сезоне.

- Я очень доволен, - цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Дардаи. - Наша четверка защитников, наш прессинг в полузащите, компактность на протяжении лет – парни все делают хорошо. Это только дисциплина. Искусство заключается в том, чтобы еще при всем при этом хорошо использовать свое владение мячом. Сегодня мы это показали. Под конец матча "Бавария" оказывала сильное давление, в ее составе только футболисты мирового уровня. Но я считаю, что сегодня мы победили заслуженно.

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