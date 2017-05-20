Обамеянг вырвал у Левандовски звание лучшего бомбардира бундеслиги

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии сезона-2016/17. В игре последнего тура бундеслиги габонец оформил дубль в ворота "Вердера" (4:3), завершив чемпионат с показателем в 31 гол.

На один мяч отстал от Обамеянга форвард "Баварии" Роберт Левандовски. Третье место в списке бомбардиров занял нападающий "Кельна" Антони Модест (25 мячей).