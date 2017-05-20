Обамеянг вырвал у Левандовски звание лучшего бомбардира бундеслиги

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии сезона-2016/17. В игре последнего тура бундеслиги габонец оформил дубль в ворота "Вердера" (4:3), завершив чемпионат с показателем в 31 гол.
На один мяч отстал от Обамеянга форвард "Баварии" Роберт Левандовски. Третье место в списке бомбардиров занял нападающий "Кельна" Антони Модест (25 мячей).
oleg.bob
Всё по делу. Обамеянг чуть лучше. А было бы матчей побольше, как в Испании, мог бы и на Золотую бутсу замахнуться!
18:59
баламошка
Так и надо пшеку-перебежчику. Польска курва, а Обамеянг - Тарас Бульба! Красава!
18:56
maxscorp78
Пьер уйдет видимо теперь на пике
18:55
БигБосс
Как же так, Роби? Фрайбергу надо было парочку положить! 33 удара было у команды.... А этот с пеналя за минуту до конца 31й.....
18:49