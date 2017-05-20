 Обамеянг вырвал у Левандовски звание лучшего бомбардира бундеслиги. ФУТБОЛ - Германия. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
18:46 | ФУТБОЛ — Германия

Обамеянг вырвал у Левандовски звание лучшего бомбардира бундеслиги

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Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии сезона-2016/17. В игре последнего тура бундеслиги габонец оформил дубль в ворота "Вердера" (4:3), завершив чемпионат с показателем в 31 гол.

На один мяч отстал от Обамеянга форвард "Баварии" Роберт Левандовски. Третье место в списке бомбардиров занял нападающий "Кельна" Антони Модест (25 мячей).

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КОММЕНТАРИИ (4)
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oleg.bob

Всё по делу. Обамеянг чуть лучше. А было бы матчей побольше, как в Испании, мог бы и на Золотую бутсу замахнуться!

18:59

баламошка

Так и надо пшеку-перебежчику. Польска курва, а Обамеянг - Тарас Бульба! Красава!

18:56

maxscorp78

Пьер уйдет видимо теперь на пике

18:55

БигБосс

Как же так, Роби? Фрайбергу надо было парочку положить! 33 удара было у команды.... А этот с пеналя за минуту до конца 31й.....

18:49