Обамеянг пропустил тренировку "Боруссии" после слов о желании вернуться в "Милан"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг покинул тренировку команды спустя 30 минут после ее начала, сообщает Football Italia. Официальная версия такого развития событий – "легкая простуда". При этом источник допускает, что уход Обамеянга с тренировки – это наказание игрока тренерским штабом, поскольку накануне футболист заявил, что "хотел бы перейти в "Милан".

Также сегодня дортмундцы приняли решение продлить отстранение из команды полузащитника Усмана Дембеле, который 10 августа пропустил тренировку "шмелей". Таким образом француз выразил несогласие с руководством клуба, которое отказывается отпускать его в "Барселону".