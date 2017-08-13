"Боруссия" Д продлила отстранение Дембеле из команды

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк сообщил, что руководство клуба и тренерский штаб приняли решение продлить отстранение полузащитника Усмана Дембеле из команды. 10 августа футболист не приехал в расположение "шмелей" и пропустил тренировку. Главный тренер дортмундцев Петер Бос заявил, что француз не выходил на связь. После этого хавбек был исключен из команды и оштрафован.

– Мы хотим полностью сконцентрироваться на подготовке к предстоящему матчу против "Вольфсбурга" и старту сезона, – цитирует клубная пресс-служба Цорка. – При этом у Дембеле, конечно, есть возможность продолжать тренировки в индивидуальном порядке.

Отмечается, что "Боруссия" больше не будет комментировать сложившуюся ситуацию.

Ранее сообщалось, что в услугах 20-летнего игрока заинтересована "Барселона", но немцы не планируют отпускать футболиста в текущее трансферное окно.