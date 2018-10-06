Нико Ковач: "Хамес - важный игрок для "Баварии", но я не могу выпускать 12 футболистов на поле"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач заявил, что считает полузащитника Хамеса Родригеса значимым игроком для мюнхенского клуба.

- Всегда есть случаи, когда один играет, а другой - нет, - цитирует Ковача Football Espana. - Хамес - очень важный для "Баварии" игрок, но я не могу выпускать 12 футболистов на поле. Тем не менее, он проведет еще много игр, как и все остальные.

Хамес выступает за "Баварию" с 2017 года на правах аренды, рассчитанной на два сезона. В этом году он провел 7 матчей в составе мюнхенцев, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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