Немецкая полиция расследует инцидент с дроном на тренировке "Хоффенхайма"

Правоохранительные органы Германии расследуют инцидент с пролетом дрона над тренировочной базой "Хоффенхайма" перед игрой Бундеслиги с "Вердером".

Во вторник, 18 декабря, накануне очередного матча немецкой Бундеслиги с "Вердером", над тренировочной базой "Хоффенхайма" пролетел дрон. Он описал несколько кругов над полем, а затем улетел. Руководство футбольного клуба, в связи со случившимся, обратилось в полицию.

- Предполагаемый пилот уже обнаружен. Дело передано в правоохранительные органы, - сказано в заявлении клуба.

Матч "Вердер" - "Хоффенхайм", прошедший во вторник, 19 декабря, завершился ничьей со счетом 1:1.