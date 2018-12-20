10:37 | Футбол — Германия

Немецкая полиция расследует инцидент с дроном на тренировке "Хоффенхайма"

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Правоохранительные органы Германии расследуют инцидент с пролетом дрона над тренировочной базой "Хоффенхайма" перед игрой Бундеслиги с "Вердером".

Во вторник, 18 декабря, накануне очередного матча немецкой Бундеслиги с "Вердером", над тренировочной базой "Хоффенхайма" пролетел дрон. Он описал несколько кругов над полем, а затем улетел. Руководство футбольного клуба, в связи со случившимся, обратилось в полицию.

- Предполагаемый пилот уже обнаружен. Дело передано в правоохранительные органы, - сказано в заявлении клуба.

Матч "Вердер" - "Хоффенхайм", прошедший во вторник, 19 декабря, завершился ничьей со счетом 1:1. 

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