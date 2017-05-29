Марк Бартра: "После нападения думал, что больше никогда не смогу играть"

Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра, пострадавший в результате взрывов у клубного автобуса, отметил, что стал сильнее. По его словам, он думал, что больше не сможет играть. 26-летний испанец перенес операцию на правом запястье и вернулся на поле. Напомним, что "Боруссии" одержала победу над "Айнтрахтом" Ф (2:1) в финале Кубка Германии.

​– После нападения думал, что больше никогда не смогу играть, – цитирует Бартру goal.com. – Первые 5-10 минут я не мог пошевелиться и ничего не слышал. Когда врач после операции сообщил, что все хорошо и я смогу снова играть уже через месяц, то это было невероятно радостной новостью для меня.

Сегодня я чувствую себя сильнее, чем когда-либо. Конечно, мне было очень грустно, у меня было несколько очень трудных недель. Однако теперь мы можем снова радоваться победе.