Любительский клуб предложил Швайнштайгеру 20 видов пива и участок в центре города

Немецкий любительский клуб "Буна Галле" на своей странице в Фейсбуке обратился к полузащитнику "Чикаго" Бастиану Швайнштайгеру с необычной просьбой. Руководство предложило 33-летнему хавбеку земельный участок в центре города, 20 различных видов пива, членство в теннисном клубе для его жены Аны Иванович, а также няню для их будущего ребенка и многое другое.

Сегодня стало известно о том, что немецкий хавбек подпишет новый контракт с "Чикаго". Менеджер клуба МЛС Нельсон Родригес отметил, что переговоры со Швайнштайгером идут успешно.