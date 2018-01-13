Любительский клуб предложил Швайнштайгеру 20 видов пива и участок в центре города

Немецкий любительский клуб "Буна Галле" на своей странице в Фейсбуке обратился к полузащитнику "Чикаго" Бастиану Швайнштайгеру с необычной просьбой. Руководство предложило 33-летнему хавбеку земельный участок в центре города, 20 различных видов пива, членство в теннисном клубе для его жены Аны Иванович, а также няню для их будущего ребенка и многое другое.
Сегодня стало известно о том, что немецкий хавбек подпишет новый контракт с "Чикаго". Менеджер клуба МЛС Нельсон Родригес отметил, что переговоры со Швайнштайгером идут успешно.
Igrok Igorek
И почему я не Швайн... не, не хочу такую фамилию, только пиво хочу!
11:16
баламошка
Хотят, шоб он Аньку Иванович пузаном своим пивным потом раздавил?
09:50