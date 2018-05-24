Лотар Маттеус: "Тиагу Алькантара меня разочаровывает"

Легенда "Баварии" Лотар Маттеус считает, что мюнхенцы должны продать полузащитника Тиагу Алькантару. Он недоволен тем, как хавбек выразил недовольство после замены в финале Кубка Германии с франкфуртским "Айнтрахтом" (1:3).

– Я считаю, что Алькантара хороший игрок, но в последнее время он только тень себя прежнего, – цитирует Bild Маттеуса. – Он в больших матчах не играл решающей роли. В последние недели он меня разочаровывает. Я не уверен в том, что он сосредоточен сейчас на игре. Это не соответствует уровню игрока "Баварии". Если по нему появится предложение, "Бавария" должна подумать о продаже Алькантары.