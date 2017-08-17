Карл-Хайнц Румменигге: "Бавария" не хочет продавать Санчеша"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что клуб продолжает рассчитывать на полузащитника Ренату Санчеша. По его словам, мюнхенцы рассматривают вариант с арендой игрока.

- Пока мы не знаем, что будем делать, - цитирует Sport1 Румменигге. - Если и отдадим его в аренду, то только в команду, где у него будет постоянная игровая практика. Сейчас Санчешу нелегко в "Баварии", особенно учитывая уровень наших полузащитников. Мы не хотим продавать его, продолжаем верить в него. Мы говорим о сильном молодом игроке, которому нужна игровая практика. Нам стоит запастись терпением.

Напомним, португалец перешел в "Баварию" в 2016 году из "Бенфики". Летом прошлого года он в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы, а также был признан лучшим молодым игроком турнира. В составе мюнхенцев он провел 25 матчей во всех турнирах, не сумев отметиться результативными действиями.