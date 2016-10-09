Хольгер Бадштубер: "Гвардьола не был во мне заинтересован"

Защитник "Баварии" Хольгер Бадштубер подчеркнул, что экс-наставник мюнхенцев Хосеп Гвардьола не проявлял к нему интереса. При этом, по словам Бадштубера, проблема ротации исчезла с приходом на пост главного тренера Карла Анчелотти.

– Конечно, приятно ощущать, что тренер проявляет к тебе интерес, – приводит Bild слова Бадштубера. – При Гвардьоле этого не было. Я к нему частенько сам подходил и разговаривал, потому что мне было это неприятно.

Но нынешний тренер устраивает ротацию состава, и это хорошо.