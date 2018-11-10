Хет-трик Плеа принес "Боруссии" победу над "Вердером". Гладбах остается в лидерах

Гладбахская "Боруссия" обыграла "Вердер" в матче 11-го тура чемпионата Германии - 3:1. Хет-трик в этой встрече сделал французский нападающий Алассан Плеа. Он с 8-ю мячами выле в лидеры бомбардироской гонки.

"Боруссия" набрала 23 очка и занимает второе место в бундеслиге. До лидирующей дортмундской "Боруссии" 1 очко, "Баварию" команда опережает на 3 очка. Дортмундцы и мюнхенцы сегодня сыграют между собой.

В других матчах "Хоффенхайм" обыграл "Аугсбург" (2:1), "Штутгарт" победил "Нюрнберг (2:0), "Майнц" переиграл "Фрайбург" (3:1), а "Фортуна" разгромила "Герту" (4:1).

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

11-й тур

"Вердер" - "Боруссия М" - 1:3 (0:1)

Голы: Плеа, 39 (0:1). Плеа, 48 (0:2). Плеа, 52 (0:3). Нури Шахин, 59 (1:3).

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Нури Шахин (Писарро, 75), Баргфреде (Й.Эггештайн, 46), Классен, М.Эггештайн, Крузе, Харник (Рашица, 87).

"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Гинтер, Ланг, Эльведи, Штробль, Хофманн (Закария, 68), Нойхаус, Штиндль (Джонсон, 69), Азар, Плеа (Траоре, 86).

Судья: Шторкс.

10 ноября. Бремен. Стадион "Weserstadion Platz".



"Фрайбург" - "Майнц" - 1:3 (0:2)

Голы: Гбамен, 6 (0:1). Матета, 18 (0:2). Шоллои, 72 (1:2). Онисиво, 75 (1:3).

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Хайнц, Гюнтер, Штенцель (Хелер, 73), Кох, Франц (Шоллои, 46), Хефлер (Линхарт, 86), Хаберер, Вальдшмидт, Кляйндинст.

"Майнц": Центнер, Брозински, Белль, Кариколь, Ниакате, Латца, Куайсон (Хак, 88), Гбамен, Кунде, Боэтиус (Мвене, 82), Матета (Онисиво, 65).

Предупреждения: Хефлер, 67. Гульде, 77. Онисиво, 84.

Судья: Штегеманн.

10 ноября. Фрайбург. Стадион "Schwarzwald-Stadion".



"Фортуна" - "Герта" - 4:1 (0:0)

Голы: Усами, 50 (1:0). Хеннингс, 63 (2:0). Раман, 84 (3:0). Зельке, 88 (3:1). Раман, 90+2 (4:1).

"Фортуна Д": Ренсинг, Каминьски, Гиссельманн, Циммер (Раман, 83), Бормут, Боджек, Усами, Циммерманн, Штегер, Хеннингс (Финк, 90), Лукебакио (Кенан Караман, 69).

"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк (Люккассен, 25), Миттельштедт, Дарида, Лазаро, Дуда (Зельке, 57), Майер, Дилросюн, Ибишевич (Торунарига, 46), Калу.

Предупреждения: Миттельштедт, 27. Циммер, 80. Лазаро, 82.

Удаление: Миттельштедт, 41.

Судья: Хартманн.

10 ноября. Дюссельдорф. Стадион "Merkur Spiel-Arena(ESPRIT)".



"Хоффенхайм" - "Аугсбург" - 2:1 (0:0)

Голы: Крамарич, 65 (1:0). Финнбогасон, 69 (1:1). Нелсон, 83 (2:1).

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Нордтвейт, Кадержабек, Бичакчич, Шульц (Нелсон, 82), Биттенкурт (Грифо, 66), Демирбай, Крамарич (Бренет, 88), Солои, Жоэлинтон.

"Аугсбург": Луте, Хинтереггер, Гауэлеув, Макс, Байер, Каиуби (Грегорич, 78), Ку Джа Чхоль (Шибер, 90), Шмид, Хедира, Финнбогасон, Рихтер.

Предупреждения: Гауэлеув, 16. Нордтвейт, 81.

Судья: Шредер (Германия).

10 ноября. Зинсхайм. Стадион "WIRSOL Rhein-Neckar-Arena".

"Нюрнберг" - "Штутгарт" - 0:2 (0:0)

Голы: Баумгартль, 68 (0:1). Томми, 82 (0:2).

"Нюрнберг": Матения, Марграйттер, Лайбольд, Бауэр, Мюль, Беренс (Петрак, 70), Керк (Паласиос Мартинес, 56), Фукс (Перейра, 83), Райн, Мисидьян, Зреляк.

"Штутгарт": Цилер, Бек, Аого, Кемпф, Баумгартль, Павар, Маффео (Томми, 78), Гентнер, Аскасибар (Аидонис, 90+1), Гомес (Аколо, 90+4), Гонсалес.

Предупреждение: Фукс, 77.

Судья: Дингерт (Германия).

10 ноября. Нюрнберг. Стадион "Max-Morlock-Stadion".