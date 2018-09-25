Хенесс - о текущей форме "Баварии": "Я поражен, как играет команда на данный момент"

Президент "Баварии" Ули Хенесс прокомментировал текущую форму мюнхенцев. По его мнению, почти каждый футболист клуба показывает великолепную игру.

- Я поражен тем, как играет команда на данный момент, - приводит Kicker слова Хенесса. - Пасы, оборона, атака, это просто безумие. Почти каждый футболист играет в свою лучшую игру. Мы могли забить пять мячей в Лиссабоне на прошлой неделе.

"Бавария" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов обыграла "Бенфики" - 2:0. В чемпионате Германии мюнхенцы занимают 1-е место, набрав 12 очков в первых четырех турах.

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