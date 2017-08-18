Гонсало Кастро: "Поведение Дембеле наносит ущерб "Боруссии"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Гонсало Кастро осудил поведение партнера по команде Усмана Дембеле, который бойкотирует тренировки команды. Француз хочет, чтобы "Боруссия" отпустила его в "Барселону".

– Дембеле провел выдающийся сезон и вдруг не появился на тренировках, – цитирует Bild Кастро. – Мы были потрясены, поскольку это что-то новое. Я никогда с таким не сталкивался. Если он вернется, ему скажут ясно, что так не делается. Такое поведение наносит ущерб команде. Мы не знаем, кто стоит за его действиями, кто его направляет. Я лишь знаю по своему опыту, что сам в таком возрасте не каждое решение принимаешь.